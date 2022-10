I Nobel per la Pace ora puntano a Bolsonaro | “È come Putin”

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il Brasile dovrebbe chiudere i conti in attivo per la prima volta in otto anni Il ministro dell’Economia verde-oro Paulo Guedes poco fa ha sottolineato che il Paese ha avuto un saldo negativo alla sua chiusura dal 2014 mentre quest’anno la previsione è un risultato positivo di R$ 13,5 miliardi. Lula chiede al Tribunale elettorale di chiudere 34 profili Twitter di giornali e politici su Twitter Tra i profili quello di colleghi e dei giornali Gazeta do Povo, Brasil Paralelo, Jornal da Cidade e Gazeta Brasil, oltre a due figli di. La richiesta ha acceso la discussione sulla regolamentazione dei media. In queste elezioni, Lula ha incorporato la punizione degli attacchi alla stampa e ai giornalisti nel suo piano di governo ed è tornato a volere imporre, se vince, “una democratizzazione dei media”. Memorial, neoper la, ...