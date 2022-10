Gf Vip 7 | parla l’ex moglie di Bradford Beck | “Il nostro matrimonio è finito a causa di Giaele De Donà”

Leggi su isaechia

(Di sabato 8 ottobre 2022) Da quandoDeè entrata nella casa del Gf Vip non si fa altro chere del suocon, deda lei sin dal video di presentazione ‘libero’. Sono stati molti i volti noti che si sono espressi a riguardo ma nelle ultime ore a dire la sua è statadi Bredford, ovvero la modella basiliana Hetielly Godoi che al settimanale Nuovo ha dichiarato: La verità non è quella chedice in tv. Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Ilsua. Poi ha aggiunto: Mi tradiva da due anni. ...