Ganna | scatta l' ora più importante

Al netto delle novità regolamentari, il record dell'Ora manca all'Italia da 38 anni eper riuscirci avrà dalla sua l'enorme budget messo a disposizione dalla Ineos e una dozzina di persone a ...Ci siamo.stanotte il Mondiale di ciclismo a Wollongong, Australia. In programma subito le due ... Matteo Sobrero e Filippo, campione in carica delle ultime due edizioni. Seguite la diretta ...In Svizzera assalto al record: da battere i 55,548 km di Bigham per riportare in Italia un primato che manca ormai da 38 anni ...Il personaggio 2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 3 mesi a 1€, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i ...