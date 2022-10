Dzeko | la doppietta risolleva l' Inter | tre punti pesanti a Sassuolo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Unadi Edinlancia l'che espugna il Mapei e ritrova la vittoria in campionato. Alnon è sufficiente la rete di Frattesi per il momentaneo pareggio: a Reggio Emilia finisce 1-2. Dionisi conferma l'undici che ha schiantato la Salernitana. Senza Lukaku e dopo aver perso anche Correa, Inzaghi in attacco ha solo Lautaro Martinez e. Tra i pali confermato Onana, reduce dalla convincente prova contro il Barcellona. Proprio l'ex portiere dell'Ajax salva subito il risultato opponendosi con il piede al tiro di Frattesi. Sulla respinta si avventa Laurientè che calcia di prima colpendo in pieno volto Barella: la botta è violenta ma il centrocampista nerazzurro ha la scorza dura e si rialza prontamente. In avvio ilè alto in pressione e prova con il ...

Dopo la vittoria col Barça in Champions, l'Inter riparte anche in campionato e al Mapei deve ringraziare Edin: migliore in campo grazie allache decide la partita cambiata dopo l'ingresso nel secondo tempo di Mkhitaryan. Asllani unica insufficienza nerazzurra. Ecco tutti i voti di Federico ...Al Mapei Stadium finisce 1 - 2 la sfida tra Sassuolo e Inter , che apre la nona giornata di Serie A. Decisiva ladi Edin(una rete per tempo), in mezzo il pari temporaneo di Davide Frattesi . LE PAGELLE DELL'INTER ONANA 6,5 Scelto ancora una volta al posto di Handanovic, è impegnato fin dal primo ...Il numero 9 bosniaco ha segnato una doppietta a una squadra a cui in carriera ha fatto ... E proprio quando i tifosi avevano ormai fatto il palato a un pari scialbo ma giusto, Dzeko ha fatto gol.L'Inter espugna il Mapei Stadium, battendo il Sassuolo per 2-1- Apre e chiude Edin Dzeko, decisivo con una doppietta per la squadra di Inzaghi. In mezzo il gol di Frattesi. Inter che sale a quota 15 ...