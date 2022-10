DIRETTA F1 | GP Suzuka 2022 LIVE | Verstappen in pole con 0 010 su Leclerc! La griglia di partenza!

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.02 Di seguito la classifica del Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:29.304 42 Charles LECLERC Ferrari+0.010 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.057 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.405 5 5 Esteban OCON Alpine+0.861 6 6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.957 6 7 Fernando ALONSO Alpine+1.018 5 8 George RUSSELL Mercedes+1.085 6 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.250 5 10 Lando NORRIS McLaren+1.699 9.00 Incredibile!!!! Le Ferrari si migliorano e si avvicinano moltissimo a, che conserva laposition per 10 millesimi su3° Sainz a 57 millesimi. 8.58 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:29.304 42 Charles LECLERC Ferrari+0.253 4 3 Carlos SAINZ Ferrari+0.398 4 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.690 5 5 ...

Si corre sul circuito diil Gp del Giappone , 18esima prova (su 22) del mondiale di Formula 1. Max Verstappen può laurearsi campione del mondo per il secondo anno di fila. Il pilota olandese ..., Max Verstappen si gioca il secondo match point della stagione. L'olandese della Red Bull potrebbe vincere il Mondiale senza preoccuparsi del risultato degli avversari. I calcoli Verstappen: ...Momenti da brivido nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Suzuka. Sfiorato infatti l'impatto drammatico fra Lando Norris e Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, colpevole, ...La Formula 1 torna nel Paese del Sol Levante dopo 3 anni: segui la cronaca live delle qualifiche di Suzuka valide per il GP del Giappone 2022 di F1. Charles Leclerc in pista – Foto Pirelli – F1 GP ...