Dall’oversize al maschile | dall’extra long alla silhouette a clessidra

Leggi su amica

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quali saranno le tendenze cappotti autunno inverno 2022-2023 è una domanda che in questi mesi ci facciamo in tante. La stagione fredda si avvicina ed è l’ora di pensare a quale modello comprare per affrontarlo in grande stile. Dalle passerelle delle maison più prestigiose arriva l’ispirazione per conoscere i trend che si sono imposti. Quello che emerge è senza dubbio un gusto per modelli ampi e avvolgenti come dei cocoon da indossare. Protettivi e d’impatto, rifugio ma anche statement. Pratici e all’insegna di una femminilità alternativa, pragmatica e tutt’altro che scontata. Ecco quindi le top 4 tendenze cappotti autunno inverno 2022-2023. DSenza dubbio il modello più originale della stagione. Il cappotto asi distingue per la sua forma scolpita che strizza il punto vita e mette ...