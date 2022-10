Bologna | i convocati di Thiago Motta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Idiin vista della sfida delcon la Sampdoria: ancora assente Barrow per infortunio Ilha reso nota la lista deidain vista della sfida contro la Sampdoria. Unica assenza per il tecnico felsineo è Barrow, ancora fermo ai box. Di seguito i. ?La lista dei rossoblù per #Sampdoria ??#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/zk4KE7muKn—Fc 1909 (@fc1909) October 8, 2022 Portieri: Bardi, Raffaelli, Skorupski. Difensori: Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lucumi, Lykogiannis, Medel, Posch, Sosa, Soumaoro. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, ...

