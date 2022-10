Today.it

...torna sul piccolo schermo per raccontare con la consueta ironia fuori dagli schemi ille quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente neldi ...Nove giovani interpreti semi - esordienti, 1400 provini, canto, ballo, recitazione e un tempio dello spettacolo come il Teatro Sistina .le quinte , il nuovo film di Cosimo Alemà (veterano dei video musicali e giàla macchina da presa di Zeta, una storia hip hop ) arriva con questi ingredienti su Prime Video ... Backstage - dietro le quinte, una settimana per realizzare un sogno Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, con un’esperienza pluridecennale nel campo dei musical, firma la colonna sonora del film “Backstage – Dietro Le Quinte”, dance movie diretto dal re ...Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, con un’esperienza pluridecennale nel campo dei musical, firma la colonna sonora del film “Backstage – Dietro Le Quinte”, dance movie ...