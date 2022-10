Anticipazioni Uomini e Donne del 8 10 22 | bacio tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua e scatta un’altra lite con Ida Platano!

(Di sabato 8 ottobre 2022)succosissime quelle che ci ha offerto la pagina Instagramclassicoeover! Andiamo a vedere cosa è successo nella registrazione di questo pomeriggio:raccontano dell’uscita di ieri sera e ammettono che si sono anche baciati. Tuttavia è stata un’uscita senza proseguo nel senso che non si frequenteranno di nuovo. Ida e Alessandro invece si stanno frequentando.si è intromessa ed è iniziata unagrande tra lei e Ida tanto che le due sono arrivate viso a viso molto vicino. Gianni e Armando hanno speso belle parole per Ida e, tant’è che quest’ultimo si è emozionato. Ida e Federica si sono abbracciate. Ospiti Biagio e Caterina per raccontare del matrimonio. L'articolo proviene da Isa e Chia.

e Donne: scontro acceso tra le due protagoniste del trono over Intanto la pagina Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che non si è fatta attendere una discussione accesa tra ...Tra le due dame, riferiscono anche le recenti, è ormai guerra e non perdono ... Scopri le ultime news sue Donne .Stando alle anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne, Roberta Di Padua avrebbe avuto ragione: su che cosa