sport.tiscali.it

Darderi si è imposto con il punteggio di 06 75 62 in due ore e 13 minuti prenotando la sfida ad un altro giocatore che figura nell'albo d'oro di, il peruviano Juan Pablo Varillas (n. 107 del ...Nato a(nello Stato di San Paolo) il primo aprile del 2001, il 20enne carioca è ... "La settimana prima " raccontò nell'occasione " ero arrivato ina Casinalbo, dunque posso dire ... A Campinas è semifinale per Darderi Il "Campeonato Internacional de Tenis" di Campinas ha accolto un giocatore italiano fra i migliori quattro, con Luciano Darderi che ha staccato il pass per le semifinali del Challenger ATP con un ...Luciano Darderi si è qualificato per i quarti di finale del 'Campeonato Internacional deTenis', Challenger ATP con unn montepremi di 53.120 ...