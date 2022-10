Calciomercatonews.com

Diciamo che, per fare grandi partite del genere, la follia ci... soprattutto nel voler ... Poi sulle lacrime di: ' Fa bene al calcio, fa bene a noi ma soprattutto fa bene a lui andare a ...... il suo rientro è fondamentale, sicreare il caso" e anche: "Quindi, da che il problema era come avremmo fatto senza Osimhen adesso, visto che Raspadori estanno giocando bene, il ... Simeone vuole il figlio d’arte: beffa Milan e Inter L'Atletico Madrid ha messo nel mirino il figlio d'arte Marcus Thuram che piace anche a Inter e Milan: Simeone in pressing ...Napoli, Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 95', in questa stagione con la maglia del Napoli ha collezionato 8 presenze con 3 gol ...