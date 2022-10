Modena Cento Ore 2022 | gran finale per la ventunesima edizione

Si chiude alla grandeOre 2022, con 1029 chilometri percorsi Alcune cifre dell'evento 10 le Prove Speciali in salita su strada chiusa, scelte tra le più belle strade dell'appennino Tosco - Emiliano 10 le prove ......versioneè in grado di raggiungere i 100 km/h da fermo in 3,9 secondi, con una velocità di picco indicata in 302 km/h. I 60 cavalli "extra" di Trofeo gli consentono di coprire lo 'zero -'...Elettrificazione delle linee, soppressione dei passaggi a livello e miglioramento delle stazioni, più sostenibili grazie ai pannelli fotovoltaici e più accessibili: questi gli interventi previsti dal ...Correva l’anno 2010 quando la Provincia di Modena annunciò la nascita del progetto del Parco eco-tecnologico Peter Mar, a Fossoli, in via Remesina esterna, per il recupero di materia dai rifiuti. L’ar ...