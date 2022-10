ilGiornale.it

...ottobre 2022 Dopo una giornata di lavoro la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgiaè uscita dalla Camera dei Deputati per tornare a casa. Come di consueto la leader di FdI è stata...Dopo di che, salva la solita ambiguità negata dasul tema della guerra in Ucraina - tra l'... Spagna, Francia, Germania, Olanda, ecc.) in via di essere abbandonata dagli USA ,e ... Meloni accerchiata sul fronte Ue e Pnrr. I nodi Draghi e Mef e l'agitazione Fdi sul nuovo governo (Agenzia Vista) Roma 4 ottobre 2022 Dopo una giornata di lavoro la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è uscita dalla Camera dei Deputati per tornare a casa. Come di consueto la leader di F ...