ilGiornale.it

Nonostante la classe energetica, che può essere anche alta, laè in: più di 198 euro all'anno rispetto ai circa 89 euro della tornata precedente, con un consumo di circa 300 ...... in virtù dell'aria che tira, con l'di ottobre le bollette energetiche subiranno l'ennesima ...è riuscita a contenere gli aumenti al +59% La cosa che irrita di più è che nonostante la, ... Mazzata in arrivo nella bolletta di novembre: il gas aumenta del 74% L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha aggiornato i prezzi del gas a partire dal primo ottobre fissandone il costo a 196,25 centesimi per metro cubo contro i 104,99 centesimi ...Non sarà raddoppio per le bollette della luce ma è pur sempre una stangata quella in arrivo nell’ultimo trimestre del 2022 per famiglie e imprese italiane con contratto dell’elettricità nel mercato tu ...