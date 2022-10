“Le Terme Smart” | prima edizione dalla Conferenza internazionale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBacoli (Na) – Mercoledì 5 ottobre, nella splendida cornice delleStufe di Nerone in Bacoli (NA), si è svolta ladellasul Termalismo che ha consentito ai principali attori che operano nel Termalismo (medici, accademici, imprenditori e classe dirigente politico-amministrativa) di interagire tra loro. Non solo, in sede congressuale è stato possibile effettuare anche un confronto tra le varie realtà termali del Nord, Centro e Sud Italia, nonché con altre realtà europee come quelle tedesche, illustrate dal prof. Horst Kunhardt dell’Università di Deggerndorf , in modo da porre le basi per uno sviluppo innovativo del settore anche tramite l’utilizzo delle realtà multimediali. Promotori dell’evento sono stati il prof. Francesco Colace, ...