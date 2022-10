(Di venerdì 7 ottobre 2022) E’ sempre calciomercato e, da questo punto di vista, sembra che laabbia ormai perso uno degli obiettivi di mercato. Non è una semplice frase fatta; quando si dice che il calciomercato non finisce mai abbiamo più di un fondo di. Le società, infatti, sono in continuo movimento per cercare di rinforzare al meglio le proprie squadre e, anche quando la sessione è ufficialmente chiusa, si lavora con l’intento di anticipare la concorrenza. La, da questo punto di vista, ci ha abituato a colpi in anticipo rispetto al tempo previsto per arrivare già preparata al gong iniziale del mercato; secondo le ultime indiscrezioni si tratta di una mossa impossibile da fare per un giocatore che sembra indirizzato in altri lidi. AnsafotoA livello offensivo, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la ...

Juve Dipendenza

Per questa partita è tutto vi aspettiamo per l'ultimo live di giornata, quello di- ...supera sulla destra due avversari ma in area Scalvini non gli consente la conclusione e azione che...Che poi ha aggiunto: 'La partita con laha manifestato qualche disattenzione, veniamo da ... sponda di Piatek ma Dia non ci arriva: l'occasione12' Sassuolo in vantaggio: Laurientè ... Juventus, sfuma un obiettivo per giugno Ecco la verità La Juventus ha reso noto lo stipendio percepito dai dirigenti bianconeri, andando a rispondere a una domanda che in molti si ponevano ...Sia Inter che Juventus continuano a monitorare la situazione per un colpo in difesa ma a inserirsi è il Psg che con una mossa spiazza tutti ...