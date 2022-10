Ha intascato 13mila euro col Reddito di cittadinanza ma è un imprenditore | la truffa a Lecce

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unsalentino operante nel settore marittimo è stato denunciato per aver percepito dal 2020 ildi, pur non avendo i requisiti necessari per richiederlo, intascando circa 13.000che adesso dovrà restituire allo Stato. Grazie alle indagini condotte dalla Guardia Costiera di Otranto e avviata nell’inverno 2021 sotto il coordinamento del pubblico ministero Simona Rizzo del Tribunale di, è stato accertato infatti che l’uomo era in possesso di beni e proprietà che avrebbero impedito di presentare domanda per ildi. Ma per risultare idoneo, l’uomo avrebbe utilizzato i conti di alcuni parenti per far pagare i suoi servizi imprenditoriali, in modo da aggirare la tracciabilità del denaro e dei beni da lui ...