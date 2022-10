“Ha fatto meno di quello che poteva” | Higuain | frecciata da Torino

(Di venerdì 7 ottobre 2022) In questi giorni l’annuncio del ritiro di Gonzalo. Unaè arrivata direttamente da, sponda Juventus. In questi giorni la notizia del ritiro dal calcio dei Gonzaloha lasciato il segno nel mondo del calcio. Giocatore straordinario, che nel campionato ha scritto delle pagine importanti con le maglie di Napoli e Juventus. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

...onavigati, alleati e un paio di mine vaganti, nel calderone che sarà la prima linea del suo governo Giorgia Meloni è pronta a gettare anche qualche outsider di Fratelli d'Italia. 'Chi ha...... non credo di meritarmelo neanch io e, infatti, cerco di essere ilpericoloso possibile '. ... "Ilche io sia un grandissimo appassionato di cinema come spettatore non significa che io sia un ...Le parole dell'ex portiere di Inter e Fiorentina sulla questione alternanza lanciata da Inzaghi a difesa dei pali dell'Inter ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...