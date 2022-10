(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il registadelha voluto rispondere a uncheinildel suo amico e collegadelha difeso il suo collegadopo unpubblicato da The Critic in cui si accusava il regista di essere un "irregolare". Il filmmaker messicano è intervenuto su Twitter per condividere le sue opinioni sull'approfondimento dalla testata online pubblicato nel mese di ottobre. In un tweetdelha spiegato: "Pubblico davvero, davvero raramente qualcosa di contradditorio qui, ma la quantità di pregiudizi, inesattezze ...

Movieplayer.it

Confermatissimi i cinque componenti della giuria : Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli,Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Accanto all'agguerritissima tribunapopolo Rossella Erra, ...... Graciela González, Mariela Sametband eBarrionuevo, Ariadna Naveira e Fernando Sanchez. Altre influenti personalitàtango che hanno contribuito alla loro crescita sono German Ballejo, ... Guillermo del Toro difende Martin Scorsese da un articolo che metteva in dubbio il suo talento Il regista Guillermo del Toro ha voluto rispondere a un articolo che metteva in dubbio il talento del suo amico e collega Martin Scorsese. Guillermo del Toro ha difeso il suo collega Martin Scorsese d ...Guillermo Del Toro ha risposto per le rime a un articolo di The Critic in cui si parlava in termini poco entusiasti di Martin Scorsese ...