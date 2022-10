CdS – “Lozano andrà via da Napoli” | l’anticipazione dell’intermediario

(Di venerdì 7 ottobre 2022) 2022-10-07 19:59:32 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: “Hirvingvia in estate”. È sicuro di questo l’intermediario Alessandro Monfrecola, che ha parlato durante la trasmissione Si Gonfia le rete. Il giocatore messicano, infatti, gioca poco e guadagna tanto (più di quattro milioni) e sarebbe attratto da un’avventura nella Premier League inglese, lasciando dunque il. Monfrecola: “non ha espresso ancora tutto il suo potenziale” Aqualcuno potrebbe mangiarsi le mani dopo la partenza di: “Ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. Solo in una piccola parte quando c’era Gattuso. Poi, successivamente, causa infortuni ed altre cose non si è ancora espresso al meglio. In Messico è considerato un idolo e quando ...

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla delle condizioni di Hirving, con il messicano ancora in dubbio per la sfida di domani. Questo è quanto riporta il quotidiano in merito: ' La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla ...L'allenatore azzurro può contare sul recupero del Chucky; il messicano, infatti, ha saltato la partita contro i Rangers di Champions League a causa di uno stato influenzale. Hirving ora è ...Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, ha fatto il punto sulla condizione del Napoli. Questo quanto evidenziato ...Il Napoli si conferma macchina da gol in Champions League, 13 gol in 3 gare e blinda quasi definitivamente il passaggio del turno nel girone A.