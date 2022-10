Atalanta | restano sei gli indisponibili per Udine | Ederson o Pasalic sulla trequarti

Diretta/Fiorentina (risultato finale 1 - 0): i bergamaschiin vetta Le emozioni sono proseguite anche nel secondo tempo diCesena Primavera, a partire dal tris nerazzurro ......la conferma del duo Piccoli - Henry UDINESE -, domenica ore 15 Udinese, un paio di cambi in vista per Sottil La rosa a disposizione di mister Sottil è sempre la stessa: Buta e Masina...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...La maglia dell’Atalanta inaugurata per il compleanno della Dea sarà acquistabile a breve sia online che tramite lo store ufficiale La casacca che Lookman e compagni indosseranno in Atalanta Sassuolo h ...