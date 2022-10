Al via Coroner 4 su Sky Investigation | la trama dei primi due episodi in onda il 7 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 7 ottobre 2022)4 fa il suo esordio su Skyil 7, proprio mentre su Rai4 è iniziata la programmazione in prima tv in chiaro dell’intera serie, a partire dalla prima stagione.4 è la più recente stagione del poliziesco canadese incentrato sulle vicende del medico legale Jenny Cooper (interpretata da Serinda Swan), ha debuttato su CBC all’inizio del 2022 ed ora approda in Italia in anteprima assoluta. A trasmettere4 è il canale 114 di Sky, che per primo ha distribuito la serie in Italia a partire dall’estate 2021. La quarta stagione andrà incon duein prima serata ogni venerdì, fino all’appuntamento finale del 4 novembre. Ecco ladi4 per idue ...