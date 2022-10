Roma - Betis diretta 1 - 1 | clamorosa occasione per Cristante

... sbiadito dai sei gol realizzati in dieci apparizioni ufficiali con la maglia della. L'ultimo dei quali, stasera all'Olimpico su rigore contro ilSiviglia nella terza giornata della fase a ...I circa 5mila tifosi del(che in serata affronta laall'Olimpico per l'Europa League) sono arrivati questo pomeriggio nel centro della Capitale e hanno mangiato e in alcuni casi orinato ...Il cammino europeo della Roma giunge alla terza tappa. Dopo il difficile inizio a Razgrad nella sconfitta per 2-1 contro il Ludogorets e il netto successo all'Olimpico contro l'Helsinki (3-0), i… Legg ...La Roma perde per infortunio Zeki Celik. Il terzino turco si è fermato in Europa League contro il Betis, uscendo dal campo dopo soli cinque minuti. L’ex Lille si è fatto male in uno scontro con il ...