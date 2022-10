Non decido io ma Red Bull dopata | cosa si aspetta Leclerc

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 ottobre 2022) "Se spendi di più sei più veloce, ed è ovvio che se sbagli con le regole, devi essere punito, ma non sono io a poter decidere la punizione. Credo però nel lavoro della Fia e in una punizione adeguata per chi infrange le regole”. Firmato: Charles, che ha parlato in conferenza stampa prima del GP del Giappone. Anche lui in attesa di capire se ci arriverà o meno una sanzione dalla Federazione nei confronti della Red, accusata di aver sforato per 10 milioni nel budget cap. Lunedì, intanto, dopo due rinvii il 30 settembre e questo mercoledì, dovrebbe uscire il report ufficiale della Fia e da lì si potrà capirne molto di più.: “Correre qui un'emozione unica”attende, e intanto parla del prossimo GP del Giappone, appuntamento tornato in calendario dopo due anni di stop per Covid. Correva ...