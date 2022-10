Luca Zingaretti esulta per Montalbano su Rai1 | ascolti record anche in replica contro lo show di Pio e Amedeo

(Di giovedì 6 ottobre 2022)è soddisfatto del risultato portato a casa dal Commissario. La fiction che l’ha visto protagonista per oltre vent’anni è tornata sucon le prime quattro puntate in 4K, ossia in versione restaurata e in alta definizione. Le repliche del “caro” Salvo hanno registrato un ottimo risultato: 3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share, battendo la concorrenza diretta di Canale5 con la nuova puntata del programma Emigratis di Pio e(2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share). Una vittoria inaspettata che però dimostra quando Il Commissariosia ormai diventato un amico degli italiani, nonché un nome di garanzia su cui fare sempre affidamento quando si tratta di. Di fronte al successo,...

Lanostratv

Anche ieri sera, mercoledì 5 ottobre, c'è stata la sfida tra la replica del commissario più famoso della televisione italiana impersonato daed Emigratis di Pio ed Amedeo. La sfida degli ascolti, però è stata vinta dal primo nonostante si trattasse di un episodio in replica andato in onda più di vent'anni fa dal titolo 'Il ...Breve profilo Giovanni Diamanti , laureato in Sociologia all'Università degli studi di Padova, ha ideato strategie di comunicazione per Giuseppe Sala, Vincenzo De, Nicola, Dario ... Luca Zingaretti, arriva la stoccata a Pio e Amedeo: "Vinciamo da vent'anni" Il commissario Montalbano stravince anche in replica: l'attore lancia una stoccata Anche ieri sera, mercoledì 5 ottobre, c'è stata la sfida tra la replica ...Il progetto sociale Tennis & Friends che dal 2011 ad oggi ha realizzato 164.000 visite gratuite quest’anno punta sulle nuove generazioni e il futuro del pianeta ...