Annie Ernaux | tanta autobiografia e un cuore messo a nudo | anche troppo

Finalmente il Nobel per la Letteratura a un nome noto. Ma la scrittrice francese, molto letta e molto amata, è pure un po' noiosa Sullo stesso argomento:ha vinto il Nobel per la Letteratura Che godimento, la spietataSiamo circondati. Agli accademici di Svezia deve essere sfuggito l'accoltellamento di Salman Rushdie - quale ...L'Accademia Svedese ha scelto una donna per il Nobel della Letteratura. E ha scelto proprio lei,, 82 anni, che ha sempre sostenuto di "essere fuori dai circuiti della letteratura". La scrittrice o meglio, come la definisce il suo traduttore Lorenzo Flabbi, "l'etnologa di se stessa", ..."Rivedendo i nostri filmini superotto, girati tra il 1972 e il 1981, mi è venuto in mente che potessero valere non solo come archivio di famiglia, ma come testimonianza dei passatempi, dello stile di ...Tre giorni di lavori e 183 ministri per varare l'ennesima Dichiarazione (del resto, è un'organizazione dell'Onu, qualcosa dovrà fare). Con tanto di benchmark “Cultura 2030” per raggiungere ben 22 ...