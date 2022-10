AEW | Per il ritorno di Jeff Hardy ci vorrà ancor del tempo

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 ottobre 2022)è un veterano del mondo del wrestling e, i nonostante i suoi demoni, porta con sé lo smisurato affetto dei fan di tutto il mondo. Purtroppo però ciò non sembra bastare al Charismatic Enigma per rispondere con decisione ai suoi problemi e proprio a cavallo tra 2021 e 2022 è tornato a vivere situazioni abbastanza gravi: il wrestler è stato infatti prima allontanato dalla WWE e poi, dopo poche settimane in AEW, è stato sospeso e mandato in riabilitazione. Cia delè stato arrestato per guida in stato d’ebbrezza ed è stata la terza volta in dieci anni in cui il wrestler del North Carolina si è trovato in questa situazione. Secondo quanto riportato dal PW Insider, per poter tornare in AEW,dovrà prima risolvere i suoi ...