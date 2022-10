Ultime Notizie – Al via ‘Italia domani per Comuni e Metropoli’ | 12 miliardi già stanziati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)per ie per le Città Metropolitane’ è la nuova iniziativa promossa dalla presidenza del Consiglio dei ministri percare sul territorio, con il coinvolgimento dei cittadini, la realizzazione dei progetti e degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le aree urbane. Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’Anci, prevede a livello locale la realizzazione di attività dicazione coordinate con le 14 Città Metropolitane, destinatarie di oltre 12di euro di fondi già, di cui 4,5 attribuiti alle Amministrazioni metropolitane e 7,7 aicapoluogo. Gli interventi finanziati da Italia-ricorda Palazzo Chigi- riguardano la rigenerazione urbana e ...