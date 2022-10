Tottenham | Conte non si accontenta | “Servivano più investimenti sul mercato”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilè reduce da una sconfitta ed un pareggio a reti bianche tra campionato e Champions League, che hanno complicato il cammino degli Spurs nelle due competizioni. Sulla squadra inglese ha investito circa 200 milioni di euro, ma il tecnico Antonionon sembra essere ancora soddisfatto, almeno secondo le dichiarazioni riportate dal ‘The Sun’: “Nella scorsa stagione non siamo stati capaci di affrontare due competizioni. Adesso bisogna procedere per gradi, serve del tempo per costruire una rosa competitiva per giocare un torneo prestigioso come la Champions League. La società ne è ben consapevole, avevamo bisogno di fare altrisulper arrivare ad un buon livello”. SportFace.