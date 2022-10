Quando è previsto il pagamento Naspi a ottobre 2022? Consulta tutte le DATE (Di mercoledì 5 ottobre 2022) . Quando è previsto il pagamento della Naspi nel mese di ottobre 2022 ? Il pagamento della Naspi del mese di luglio... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 ottobre 2022) .ildellanel mese di? Ildelladel mese di luglio...

Aiyo07 : RT @QLexPipiens: Scusate, mi ero appuntato la nota da qualche parte, ma devo averla smarrita... Mi ricordate voi per quando era previsto l'… - Blackhawk2401 : #Europa. Mi dispiace essere stato cattivo #profeta, quando ho previsto la crisi dell’#Unione e il ritorno degli… - Claudio03921400 : @todorov_denis Quando in America i DEM hanno rubato le elezioni con l’appoggio del deep state e dell’informazione a… - VaderSaltato : Io quando ho detto che stasera avrebbe vinto l'Inter mi prendevate in giro, continuate a scherzare. L'avevo previst… - the_backdoorTM : @AdrianaSpappa @lucianocapone Forse per il 2030 quando ci sarà stato il riassetto demografico con meno 10milioni di… -