Pd | come dovrebbe essere la nuova segreteria provinciale Parla il sindaco Carotenuto

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – C’è un partito di ricostruire. E quel partito è il Pd. La sconfitta elettorale fa ancora male, ma più passano i giorni più si cominciano ad affilare le armi per il congresso rifondativo che dovrà rilanciare i dem. Assieme a quello nazionale, nei prossimi mesi, saranno celebrati anche i congressi locali. E per quello dell’area metropolitana di Napoli, a lanciare un’idea affinchè non si ripetano gli errori che hanno portato alla sconfitta è Pietro. Trentasette anni,di Boscotrecase, tesserato Pd dal lontano 14 ottobre 2007, il giorno della nascita del partito,, dopo quella coordinata da Marco Sarracino, sogna unatutta composta da amministratori locali: “Sindaci, consiglieri comunali, amministratori in genere: in modo tale che non si perda ...