Milano | murales di Marge Simpson che si taglia i capelli in sostegno alle proteste in Iran

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) In via Monte Rosa a, di fronte al Consolato generale della Repubblica islamicaiana è apparso unraffigurante, il noto personaggio femminile dell’omonima serie animata, che sila massa diblu che la caratterizzano. credit: aleXsandro PalomboL’opera, intitolata “The Cut”, è dell’artista aleXsandro Palombo. Fa riferimento al gesto delle manifestanti che in questi giorni partecipano alla rivoluzione in corso in, scoppiata dopo il pestaggio da parte della polizia morale che ha portato alla morte di Mahsa Amini, arrestata per una ciocca diche usciva fuori dall’hijab. Il regime di Khamenei ha vietato di lasciare intravedere ianche ai personaggi femminili ...

Il Fatto Quotidiano

Un payoff che è stato ispirazione per la realizzazione di un, in Ripa di Porta Ticinese 43, che raffigura due bambini impegnati a disegnare il loro futuro ideale. I valori di un ...Le dodici atlete si sono schierate davanti al'Support our sisters: the art of rugby', dell'... 88 caps GRANZOTO Francesca - Unione Rugby Capitolina, 2 caps MAGATTI Maria " CUSRugby, 46 ... Un orso polare tra i palazzi di Milano, un murales per sensibilizzare sul cambiamento climatico MILANO (ITALPRESS) - Una nuova opera di street art dell'artista aleXsandro Palombo dal titolo 'The Cut' è apparsa oggi di fronte al ...Il murale contro il regime di Teheran, realizzato da aleXsandro Palombo, si intitola The Cut e si associa alle proteste per la morte della giovane picchiata dalla polizia morale perché indossava male ...