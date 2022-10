La ricetta che ha permesso a un lago delle Alpi di rinascere dalla 'malattia' (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Da grande "malato" vittima di un pesante inquinamento chimico, a laboratorio per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità. è il lago d'Orta, uno dei più suggestivi bacini lacustri delle Alpi, collocato tra le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Il lago è stato nel corso del '900 al centro di una storia di inquinamento che aveva quasi del tutto distrutto la vita delle numerose specie animali e vegetali che lo popolavano: gli scarichi allora incontrollati di un grande stabilimento per la produzione di fibre tessili sintetiche e delle numerosissime rubinetterie della zona, riversarono nelle acque metalli pesanti e sostanze chimiche determinando l'acidificazione dell'acqua, che portò alla scomparsa del fitoplancton e quindi alla distruzione della catena ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 ottobre 2022) AGI - Da grande "malato" vittima di un pesante inquinamento chimico, a laboratorio per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità. è ild'Orta, uno dei più suggestivi bacini lacustri, collocato tra le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Ilè stato nel corso del '900 al centro di una storia di inquinamento che aveva quasi del tutto distrutto la vitanumerose specie animali e vegetali che lo popolavano: gli scarichi allora incontrollati di un grande stabilimento per la produzione di fibre tessili sintetiche enumerosissime rubinetterie della zona, riversarono nelle acque metalli pesanti e sostanze chimiche determinando l'acidificazione dell'acqua, che portò alla scomparsa del fitoplancton e quindi alla distruzione della catena ...

