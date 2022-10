Ilicic torna in Slovenia: è ufficiale la firma con il Maribor (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo. A poco più di un mese dal commosso saluto al Gewiss Stadium, Josip Ilicic ha trovato squadra. Il fantasista sloveno che ha lasciato l’Atalanta lo scorso 31 agosto risolvendo il contratto è un nuovo giocatore del Maribor, in Slovenia. Ritorno a casa per il 34enne, che aveva già vestito la maglia viola del club più titolato del suo paese nel 2010, appena per un’estate: acquistato dall’Interblock Lubiana, ma subito ceduto al Palermo, dopo che il presidente Zamparini se ne innamorò vedendolo in campo contro i rosanero nei preliminari di Champions League. Fece in tempo a giocare appena 11 partite, segnando 4 goal. Era un ragazzo di belle speranze, che si sarebbe realizzato in Italia: tra Palermo, Fiorentina e Atalanta oltre 400 partite e più di 100 gol, scrivendo indimenticabili pagine di storia soprattutto della Dea. A 12 anni di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Bergamo. A poco più di un mese dal commosso saluto al Gewiss Stadium, Josipha trovato squadra. Il fantasista sloveno che ha lasciato l’Atalanta lo scorso 31 agosto risolvendo il contratto è un nuovo giocatore del, in. Ritorno a casa per il 34enne, che aveva già vestito la maglia viola del club più titolato del suo paese nel 2010, appena per un’estate: acquistato dall’Interblock Lubiana, ma subito ceduto al Palermo, dopo che il presidente Zamparini se ne innamorò vedendolo in campo contro i rosanero nei preliminari di Champions League. Fece in tempo a giocare appena 11 partite, segnando 4 goal. Era un ragazzo di belle speranze, che si sarebbe realizzato in Italia: tra Palermo, Fiorentina e Atalanta oltre 400 partite e più di 100 gol, scrivendo indimenticabili pagine di storia soprattutto della Dea. A 12 anni di ...

