Così la Cia legge le mosse di Xi su Ucraina e Taiwan

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per i suoi 75 anni la Cia si è regalata un podcast. Ma non è l’unica iniziativa pubblica dell’agenzia di Intelligence esterna degli Stati Uniti. Il direttore, l’ambasciatore William Burns, ha accolto al quartier generale a Langley, in Virginia, le telecamere di CBS News. Inevitabile la domanda sulla guerra in. Vladimir Putin può essere “abbastanza pericoloso e sconsiderato” se viene messo alle strette, ha spiegato Burns, ex ambasciatore a Mosca. Alla domanda se il presidente russo stia pensando a un attacco nucleare come minacciato, ha dichiarato: “Dobbiamo prendere molto sul serio questo tipo di minacce, vista la posta in gioco”. Tuttavia, ha precisato che l’intelligence statunitense non ha “prove pratiche” che si stia muovendo verso l’uso imminente di armi nucleari tattiche. Il leader russo deve “essere preoccupato, non solo di ciò che sta accadendo sul campo ...