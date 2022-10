Bari, prof schiaffeggiato in classe da due uomini dopo una nota a una studentessa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un docente di diritto ed economia nell'Istituto 'Majorana' di Bari, Vincenzo Amorese, ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hanno schiaffeggiato per punirlo di una nota in condotta Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un docente di diritto ed economia nell'Istituto 'Majorana' di, Vincenzo Amorese, ha denunciato di essere stato aggredito in aula da due persone che hanno fatto irruzione e lo hannoper punirlo di unain condotta

