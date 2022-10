ATP 500 Nur-Sultan 2022: Luca Nardi affronterà Stefanos Tsitsipas (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’emozione che certamente non dimenticherà mai nel corso della sua carriera che tutti noi, speriamo, posso regalargli altri soddisfazioni importanti. In seguito alla fantastica vittoria contro il russo Alexander Shevchenko, il tennista azzurro classe 2003 Luca Nardi ha strappato il pass per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Nur-Sultan (Kazakistan). Un traguardo davvero grandioso che permette così all’italiano di issarsi virtualmente alla posizione numero 129 del ranking ATP. I dettagli sul prossimo avversario dell’azzurro Luca Nardi Dopo aver giustamente festeggiato il grande traguardo raggiunto, però, è già tempo di focalizzarsi sul prossimo avversario, ovvero Stefanos Tsitsipas. Il greco, numero 6 al mondo, è reduce dal successo al primo turno contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’emozione che certamente non dimenticherà mai nel corso della sua carriera che tutti noi, speriamo, posso regalargli altri soddisfazioni importanti. In seguito alla fantastica vittoria contro il russo Alexander Shevchenko, il tennista azzurro classe 2003ha strappato il pass per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Nur-(Kazakistan). Un traguardo davvero grandioso che permette così all’italiano di issarsi virtualmente alla posizione numero 129 del ranking ATP. I dettagli sul prossimo avversario dell’azzurroDopo aver giustamente festeggiato il grande traguardo raggiunto, però, è già tempo di focalizzarsi sul prossimo avversario, ovvero. Il greco, numero 6 al mondo, è reduce dal successo al primo turno contro il ...

