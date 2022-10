Allarme ragno violino a Roma | cosa provoca il morso e come si cura - Cronaca - quotidiano net

I casi continuano ad aumentare, segnalazioni nelle zone Laurentino, Portuense e Villa Bonelli. Tutto quello che c'è da sapere per proteggersi ed evitare sintomi ...violino a Roma:delle farmacie per i 5 casi in poche ore A Roma è scattato l 'delviolino: sono stati registrati 5 casi. Il vicepresidente del Consiglio municipale Marco ...I casi continuano ad aumentare, segnalazioni nelle zone Laurentino, Portuense e Villa Bonelli. Tutto quello che c'è da sapere per proteggersi ed evitare sintomi gravi ...Cinque casi di morso in pochi giorni solo a Roma Sud: vi spieghiamo come fronteggiare il morso del ragno violino e i suoi effetti ...