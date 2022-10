Ajax-Napoli, olandesi rifiutano scambio maglia a fine partita (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo la serata da sogno per il Napoli nella trasferta in Olanda contro l’Ajax, emerge un dietro le quinte che con il fair play centra poco. Infatti, come ha riportato calcioNapoli24, la squadra di casa, al termine dei 90?, ha rifiutato lo scambio di magliette. Un rituale classico al di là del risultato finale, eppure non è stato così per i Lancieri. Un magazziniere del Napoli si è recato presso lo spogliatoio ospite con un carico di magliette in mano, ma il dipendente olandese al quale sono state affidate, le ha restituite poche secondi dopo spiegando che i giocatori non hanno accettato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo la serata da sogno per ilnella trasferta in Olanda contro l’, emerge un dietro le quinte che con il fair play centra poco. Infatti, come ha riportato calcio24, la squadra di casa, al termine dei 90?, ha rifiutato lodi magliette. Un rituale classico al di là del risultato finale, eppure non è stato così per i Lancieri. Un magazziniere delsi è recato presso lo spogliatoio ospite con un carico di magliette in mano, ma il dipendente olandese al quale sono state affidate, le ha restituite poche secondi dopo spiegando che i giocatori non hanno accettato. SportFace.

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, problemi per #Kvaratskhelia: costretto al cambio - Gazzetta_it : Napoli show, l'applauso della stampa olandese: 'Poteva farne 10!' #AjaxNapoli - Gambit06611938 : RT @Torrenapoli1: Tra le tante stronzate che hanno detto ieri Caressa e Bergomi, umiliati nel commento dal Napoli, ho sentito “Ormai tutti… -