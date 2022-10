(Di martedì 4 ottobre 2022) Nel corso dell’episodio di Raw di due settimane faha affrontato il campionein un match titolato, in quell’occasione The Visionary non riuscì a battere The Allmighty a causa di una distrazione da parte di Matt Riddle.non ha digerito la questione in sospeso cone per questo motivo si è fatto sentire in modo forte e chiaro durante l’ultimo episodio di Raw.aggredisce brutalmente, The Allmighty non ci sta e lancia il guanto di sfida per settimana prossima Ieri notte a Rawha avuto la meglio su Mustafa Alì, al termine della contesa il campione...

Zona_Wrestling : WWE: Bobby Lashley difenderà ancora una volta il titolo degli Stati Uniti contro Seth Rollins… - TSOWrestling : Secondo tale indiscrezioni, l'ex #AEW avrebbe cercato di convincere i suoi amici a tornare in #WWE #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Wrestling

Money in the Bank 2022/ Wrestling, info streaming video tv: Belair vs Carmella! SUMMERSLAM: sorpresa Logan Paul,Lashley resta campione. Il ritorno di Edge costa caro al Judgement Day ......Paul che proverà a vendicarsi di The Miz mentreLashley difenderà lo United States Championship contro Theory. Spazio poi anche al wrestling di coppia con gli Usos a difendere l'Undisputed... Bobby Lashley ha sfidato Seth Rollins con il titolo in palio La WWE ha fatto degli annunci spaziali in vista della prossima puntata di Monday Night RAW, season premiere del nuovo ciclo targato Triple H.WWE RAW episode dished out another visual treat for their fans with an action-packed episode on October 3. With just five days to go for WWE Extreme Rules, Damage CTRL dominated the Monday night ...