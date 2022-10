Una passeggiata nel fango da Balenciaga con Ye, Offset e Bella Hadid (Di martedì 4 ottobre 2022) In questi giorni Demna, direttore creativo di Balenciaga, ha vestito un notevole numero di celebrità di primo piano. Forse avete già visto chi ha aperto la sfilata di domenica per la Spring Summer 2023 di Balenciaga, tenutasi in uno spazio vicino all'aeroporto Charles De Gaulle riempito di cumuli di fango profumato e argilloso, disposti dall'artista spagnolo Santiago Sierra: quando le luci si sono accese, c'era Kanye "Ye" West, che si è fatto strada sulla passerella con un enorme giubbotto militare coperto di tasche tattiche. Ye è una musa di Balenciaga la cui devozione al marchio, così come quella dell'ex moglie Kim Kardashian, ha creato un circolo virtuoso intorno al lavoro di Demna. Grazie al patrocinio di Ye, siamo esposti quasi quotidianamente alle idee stimolanti e sfidanti di Demna su come vestirsi. Sembra che ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 ottobre 2022) In questi giorni Demna, direttore creativo di, ha vestito un notevole numero di celebrità di primo piano. Forse avete già visto chi ha aperto la sfilata di domenica per la Spring Summer 2023 di, tenutasi in uno spazio vicino all'aeroporto Charles De Gaulle riempito di cumuli diprofumato e argilloso, disposti dall'artista spagnolo Santiago Sierra: quando le luci si sono accese, c'era Kanye "Ye" West, che si è fatto strada sulla passerella con un enorme giubbotto militare coperto di tasche tattiche. Ye è una musa dila cui devozione al marchio, così come quella dell'ex moglie Kim Kardashian, ha creato un circolo virtuoso intorno al lavoro di Demna. Grazie al patrocinio di Ye, siamo esposti quasi quotidianamente alle idee stimolanti e sfidanti di Demna su come vestirsi. Sembra che ...

