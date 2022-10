Torna la più grande fiera del lavoro dedicata ai laureati (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo quanto emerso dall’ultima indagine di DataLab, l’osservatorio statistico di Assolavoro che rilascia il suo tradizionale bollettino sulle professionalità più richieste, la fotografia sul mercato del lavoro italiano, e internazionale, per i prossimi anni appare piuttosto nitida: il lavoro sarà sempre più digitale, automatizzato e bisognoso di competenze ultra specializzate e costantemente aggiornate. Limitandoci alle professionalità a elevata qualifica, che interessano cioè il popolo dei giovani laureati italiani, il mercato del lavoro sarà sempre più – ma la tendenza è già ampiamente in atto – alla ricerca di figure con una forte formazione digitale, quali Data Analyst, Data Scientist, sviluppatori Java, project manager digitali, ingegneri e architetti in ambito energia e edilizia, legal ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo quanto emerso dall’ultima indagine di DataLab, l’osservatorio statistico di Assoche rilascia il suo tradizionale bollettino sulle professionalità più richieste, la fotografia sul mercato delitaliano, e internazionale, per i prossimi anni appare piuttosto nitida: ilsarà sempre più digitale, automatizzato e bisognoso di competenze ultra specializzate e costantemente aggiornate. Limitandoci alle professionalità a elevata qualifica, che interessano cioè il popolo dei giovaniitaliani, il mercato delsarà sempre più – ma la tendenza è già ampiamente in atto – alla ricerca di figure con una forte formazione digitale, quali Data Analyst, Data Scientist, sviluppatori Java, project manager digitali, ingegneri e architetti in ambito energia e edilizia, legal ...

