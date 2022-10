Stipendio, 1.500 euro in più a 19mila docenti che insegnano in sedi disagiate e per la continuità didattica (Di martedì 4 ottobre 2022) E' in arrivo il decreto del Ministero dell'istruzione con i criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 ottobre 2022) E' in arrivo il decreto del Ministero dell'istruzione con i criteri per l’attribuzione delle risorse per la valorizzazione del personale docente. Il provvedimento attua quanto previsto nell’ambito del PNRR, in particolare nella riforma del reclutamento e della formazione dei. L'articolo .

