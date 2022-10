Sonia Bruganelli e il tweet sospetto: 'Spera di non ripensarci mai…'. Ma con chi ce l'aveva? (Di martedì 4 ottobre 2022) Aria di crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ? Non se ne parlava da alcuni mesi, ma ora un misterioso tweet dell'opinionista riaccende i dubbi e riapre il caso su un possibile divorzio. Dopo la ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022) Aria di crisi trae Paolo Bonolis ? Non se ne parlava da alcuni mesi, ma ora un misteriosodell'opinionista riaccende i dubbi e riapre il caso su un possibile divorzio. Dopo la ...

trash_italiano : Sonia Bruganelli risponde ad un utente che le chiede come mai Marco Bellavia non sia stato tutelato nella puntata p… - trash_italiano : Sonia Bruganelli in lacrime dopo il discorso di Pamela Prati. - Corriere : Grande Fratello Vip, le pagelle: l’indecenza di Gegia (voto 3), l’indifferenza di Romita (4) - La_Pripra : RT @trash_italiano: Sonia Bruganelli in lacrime dopo il discorso di Pamela Prati. - andreastoolbox : Sonia Bruganelli e il tweet sospetto: «Spera di non ripensarci mai…». Ma con chi ce l'aveva? -