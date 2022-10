MotoGP, Marc Marquez: “La condizione fisica è in continua evoluzione. In lotta per il titolo 2023? È questo l’obiettivo” (Di martedì 4 ottobre 2022) In una lunga intervista rilasciata da Marc Marquez allo sponsor Estrella Galicia, in occasione della quale sono stati trattati numerosi temi tra recente passato, presente e futuro, lo spagnolo ha chiarito ancora una volta quanto le sue sensazioni, alla guida, siano un continuo crescendo. Non si può parlare di condizione fisica al 100%, ma il costante miglioramento fa ben sperare per il 2023. Ecco i tratti salienti dell’intervista dello spagnolo: “Il mio obiettivo, e a dire il vero anche la mia speranza, da quando sono tornato sulla moto era quello di notare ogni volta dei miglioramenti: devo essere sincero, per fortuna è stato così, una continua evoluzione. Non mi importa essere competitivo, ma poter giocare con la moto come voglio (ride, ndr); per poter competere per ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) In una lunga intervista rilasciata daallo sponsor Estrella Galicia, in occasione della quale sono stati trattati numerosi temi tra recente passato, presente e futuro, lo spagnolo ha chiarito ancora una volta quanto le sue sensazioni, alla guida, siano un continuo crescendo. Non si può parlare dial 100%, ma il costante miglioramento fa ben sperare per il. Ecco i tratti salienti dell’intervista dello spagnolo: “Il mio obiettivo, e a dire il vero anche la mia speranza, da quando sono tornato sulla moto era quello di notare ogni volta dei miglioramenti: devo essere sincero, per fortuna è stato così, una. Non mi importa essere competitivo, ma poter giocare con la moto come voglio (ride, ndr); per poter competere per ...

