Lobotka, il Napoli punta a chiudere il rinnovo fino al 2026 (Di martedì 4 ottobre 2022) Stanislav Lobotka, uno dei protagonisti di questo nuovo Napoli che si sta prendendo al scena del calcio italiano e non solo, dovrebbe essere tra i protagonisti della sfida di questa sera contro l'Ajax. Lui, con Anguissa e Kvaratslhelia, scrive polverosi sul Corsport, sono giocatori che stanno trasformando la squadra, rappresentanti di un nuovo Napoli che negli scontri più elettrici, più prestigiosi e più impegnativi ha cancellato il vecchio Napoli. Le ottime prestazioni delle ultime settimane, scrive Tuttomercatoweb, avrebbero convinto il Napoli a cercare di rinnovare in fretta il contratto del centrocampista, attualmente in scadenza al 30 giugno del 2024, per altre due stagioni portando lo stipendio oltre i 3 milioni di euro.

