LIVE Ajax-Napoli 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: Zielinski firma il tris alla fine del primo tempo! (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 primo tempo spettacolare del Napoli che dopo la rete di Kudus esce fuori con tecnica e gioco di squadra. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo, Ajax-Napoli 1-3. 45? Gooooooooooool, Zielinski, contropiede spettacolare con Zielinski che davanti a Pasveer non sbaglia, Ajax-Napoli 1-3. 43? Lozano troppo lungo per Raspadori. 41? Napoli che vuole la terza rete. 39? Anguissa da ottima posizione manda alto sopra la traversa. 37? Ajax che mostra molti limiti difensivi appena si abbassano i ritmi. 35? Gooooooooooooool, Di Lorenzo, Kvaratskhelia trova Di Lorenzo che di testa trova il tempo per ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52tempo spettacolare delche dopo la rete di Kudus esce fuori con tecnica e gioco di squadra. A tra poco per il secondo46? Finisce iltempo,1-3. 45? Gooooooooooool,, contropiede spettacolare conche davanti a Pasveer non sbaglia,1-3. 43? Lozano troppo lungo per Raspadori. 41?che vuole la terza rete. 39? Anguissa da ottima posizione manda alto sopra la traversa. 37?che mostra molti limiti difensivi appena si abbassano i ritmi. 35? Gooooooooooooool, Di Lorenzo, Kvaratskhelia trova Di Lorenzo che di testa trova il tempo per ...

