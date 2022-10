Intesa Sanpaolo, a Bari asilo nido per piccoli pazienti del Policlinico (Di martedì 4 ottobre 2022) Bari (ITALPRESS) – Nasce l’asilo nido per i piccoli pazienti dell’Unità Operativa Complessa Pediatria a indirizzo onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni XXIII. La struttura inaugurata da Intesa Sanpaolo è un centro sanitario altamente qualificato che rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la Puglia, ma per gran parte del Sud Italia. Il servizio educativo è affidato alla Cooperativa sociale Zorba aderente al Consorzio PAN – Servizi per l’infanzia, primo network italiano di servizi per l’infanzia senza fini di lucro istituito da Intesa Sanpaolo insieme a importanti reti dell’imprenditoria sociale con l’obiettivo di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 ottobre 2022)(ITALPRESS) – Nasce l’per idell’Unità Operativa Complessa Pediatria a indirizzo onco-ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorzialedi– Ospedale Giovanni XXIII. La struttura inaugurata daè un centro sanitario altamente qualificato che rappresenta un punto di riferimento non soltanto per la Puglia, ma per gran parte del Sud Italia. Il servizio educativo è affidato alla Cooperativa sociale Zorba aderente al Consorzio PAN – Servizi per l’infanzia, primo network italiano di servizi per l’infanzia senza fini di lucro istituito dainsieme a importanti reti dell’imprenditoria sociale con l’obiettivo di ...

LaNotifica : Intesa Sanpaolo, a Bari asilo nido per piccoli pazienti del Policlinico - vivereitalia : Intesa Sanpaolo, a Bari asilo nido per piccoli pazienti del Policlinico - RegioneMarcheIT : Caro bollette, Carloni: “Appello alle banche locali per un aiuto a chi è in difficoltà. - messina_oggi : Intesa Sanpaolo, a Bari asilo nido per piccoli pazienti del PoliclinicoBARI (ITALPRESS) - Nasce l'asilo nido per i… - ZerounoTv : Intesa Sanpaolo, a Bari asilo nido per piccoli pazienti del Policlinico -