Inter Barcellona 1-0 L’impresa dei nerazzurri a San Siro La squadra di Inzaghi può respirare ma non ha risolto i suoi problemi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Nel momento più difficile degli ultimi tre anni, nella serata più importante di questa Champions League, l’poteva solo rialzarsi, o affondare. Ha scelto la prima. Ha ritrovato la vittoria, 1-0 contro il, gol pesantissimo di Calhanoglu in quello che era un vero e proprio spareggio per gli ottavi. Non si può dire che abbia ritrovato anche se stessa, perché la prestazione è stata brutta, a lungo intimorita, nel finale proprio catenacciara. Però almeno la concentrazione, la voglia di soffrire diche pareva smarrita. E in fondo anche un pizzico di fortuna, perché la ruota era girata spesso storta di recente e invece stavolta gli episodi, e pure il Var, hanno premiato i. Con il Bayern Monaco già virtualmente qualificato (oggi altra goleada contro il Viktoria Plzen), in casa e con ...