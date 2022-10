Governo | Meloni non cade in ' provocazione' Salvini

(Di martedì 4 ottobre 2022) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - E' il gioco delle parti, alla fine troveremo come sempre l'accordo... Giorgia, raccontano, avrebbe commentato così con chi ha avuto modo di parlarle in queste ore la linea emersa dal 'Federale' della Lega che ha dato pieno mandato a Matteodi trattare con gli alleati , indicando (senza fare nomi) una lista di ministeri a cui è interessata, a cominciare dal Viminale. Una linea poi corretta dal numero uno di via Bellerio in serata, spiegando che lui è pronto a fare quel che serve. Per la presidente di Fratelli d'Italia, insomma, che anche oggii ha trascorso un'intera giornata di contatti e incontri nei suoi uffici di Montecitorio con i fedelissimi, vale sempre la prudenza in questa fase delicata di trattative, anche rispetto ai vari retroscena che appaiano sulla stampa. Indiscrezioni e rumor, insomma, su ...

ladyonorato : Sarebbe il più plateale tradimento del voto degli Italiani, che premiando Meloni e Conte hanno espresso il giudizio… - CarloCalenda : A ogni tornata elettorale editorialisti e politologi spiegano quanto sono diventati seri populisti e sovranisti (qu… - davidefaraone : FI e Lega che hanno sostenuto ministri tecnici nel governo Draghi litigano con la Meloni che vuole i tecnici mentre… - lucia_marziali : @Virus1979C @giogio196969 La Meloni è obbligata dai tempi già impostati, sta accelerando la formazione della squadr… - bizcommunityit : Verso il nuovo #governo, ultime news di oggi. Giorgetti: Salvini candidato naturale al Viminale, Meloni sente Zelen… -

...per la formazione di un nuovopartono in un modo e si concludono in un altro. Vedo che Salvini è una sorta di alleato riluttante nel senso che la vittoria è chiaramente dellama ...Giorgiaspegne il polverone mediatico alzato dalla sinistra sul presunto scontro con Matteo Salvini ... al termine di una nuova giornata di incontri per la formazione del suo, ha risposto ..."Meloni lavora giorno e notte sulla lista dei nomi", ha sottolineato ... Del resto in Fdi è stato più volte ripetuto che si sceglierà in base alle competenze, "dovrà essere un governo dei migliori".Prima di salutare giornalisti Meloni ha quindi assicurato che ”siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa Nazione un governo che offra le risposte migliori” per aiutare il Paese ...